Schengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi AP’de kabul edildi

Schengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edildi.
AP’nin Sivil Özgürlükler Komitesi’ne sunulan rapor beşe karşı 34 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. AA’nın haberine göre rapor, vize başvurularının dijital ortamda yapılmasını ve vize süreçlerinin hızlandırılmasını artırılmasını hedefliyor.
Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP’nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.
AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.