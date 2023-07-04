AİHM ‘asker intiharı’ davasında Türkiye’yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), askerdeyken intihar ettiği iddia edilen Muharrem Ali Al’ın annesinin başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.

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AİHM, Ejder Al isimli kadının 2020’deki başvurusunu bugün karara bağladı. Euronews Türkçe’de yer alan habere göre AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2’nci maddesinin Türkiye tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM ayrıca başvuran kadına mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 27 bin avro maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

Başvuru sahibi, 2013’te Şırnak-Uludere’de zorunlu vatan hizmetini gördüğü sırada intihar ettiği belirtilen oğlunun psikolojik sorunları olmadığı ve öldürülmüş olabileceği şikayetiyle Türkiye’de askeri mahkemeye başvurmuştu.

Askeri savcılığın başvuru sahibinin oğlunun kendi silahıyla intihar ettiği ve soruşturmaya gerek olmadığına dair mütalaasını kabul eden askeri mahkeme, takipsizlik kararı almıştı.

Olumsuz yanıt alan kadının Anayasa Mahkemesi’ne başvurusu 2019’da sonuçsuz kalmıştı.

AİHM gerekçeli kararında, Türkiye’de askerin ölüm nedeninin etkili soruşturulmadığına hükmetti.