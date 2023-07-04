AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Kira artışları denetlensin’ teklifine ret

İYİ Parti’nin kira artışlarının yüzde 25’le sınırlandırılmasının uygulanabilirliğinin denetlenmesi için verdiği öneri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti, kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırının uygulanabilirliğinin denetlenmesi, kiracıları ve ev sahiplerini mağdur etmeden kira artışlarına yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi, konut satışıyla Türk vatandaşlığı kazanılmasının neden olduğu sorunların araştırılması amacıyla TBMM’ye verdiği Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş şunları söyledi:

“İktidarın uyguladığı başarısız ekonomi politikasıyla ülkemiz birçok soruna gebe haline getirilmiştir. Kira artışları sorunu da bu nedenle vatandaşlarımızı ciddi anlamda etkilemeye başlamıştır. Yüzde 25 üst sınır uygulamada yer edinememiş, kiracılara yönelik tahliye davalarında da ciddi bir artış olmuştur. Balyozla kapı kırmalar, yaralamalar ve hatta cinayetlere kadar ulaşan ev sahibi, kiracı ilişkileri sorunları ciddi anlamda karşımızda problem olarak durmaktadır. Ayrıca yeni ev kiralayacak vatandaşlarımızı koruyacak bir düzenleme henüz yapılmamıştır. Özellikle tayini çıkan memur gideceği şehirde yüksek kiralarla karşılaşmaktadır. Kira gideri memur maaşının en az yarısına tekabül etmektedir. Asgari ücretlilerse çoğu yerde talep edilen kiraları tek maaşla ödeyecek kadar gelir elde edememektedirler.

Bursa’da orta gelir grubunun oturabileceği bir sitede bundan 3 yıl önce 3 bin- 3 bin 500 lira kira bandı şu anda 25 bin liraya çıkmıştır. Böyle bir sitede bu memleketin kıdemli bir profesörü oturamaz. Böyle bir sitede bu memleketin namuslu bir hakimi, savcısı oturamaz. Böyle bir sitede bu memleketin namuslu bir avukatı, mühendisi, esnafı maalesef oturamaz. Nasıl bu hale getirdiniz bu memleketi?”

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti’nin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.