AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘İmar aflarının sonuçları araştırılsın’ önerisine ret

HDP’nin imar aflarının neden olduğu sonuçların araştırılması için verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ve on binlerce binanın yıkılmasına neden olmuştu. Bu düzeydeki yıkım, iktidarın getirdiği imar aflarını yeniden tartışmaya açmıştı.

HDP, çeşitli zamanlarda çıkarılan bu afların ne tür sonuçlara yol açtığının araştırılmasını istedi.

ANKA’nın haberine göre HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları, depremlerin yıkıcı etkisine dikkat çekerek, şunları dedi:

“Bu yıkımın en önemli nedenlerinden biri, denetimsiz bir şekilde yapı kayıt belgesi verilen ve imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak inşa edilen denetimsiz ve kaçak binalardır. Depremin yaşandığı illerde imar affından faydalanma oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. İmar affı, baştan beri aslında bir cinayetti, bir cinayetin altına imza atmaktı, bu karar yanlıştı. Şimdiden sonra elbette yapı denetimi başta olmak üzere bu konuda önemli bir biçimde adımlar atılmalı.”

CHP ve İYİ Partili milletvekilleri de imar aflarının yıkıcı sonuçlarına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.