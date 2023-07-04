Macron’dan sosyal medyayı kısıtlama sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmaları gerektiğini vurguladı.

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AA’nın Fransız basınından aktardığına göre Macron, 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerden bölgeleri etkilenen belediye başkanlarıyla Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Macron, buradaki konuşmasında “Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız” diye konuştu.

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ise, eylemler kapsamında gözaltına alınanlardan 350 kişinin tutuklandığını açıkladı.