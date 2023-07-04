Güneşten korunmak mı, D vitamini almak mı? Ve daha bir sürü soru….

UZM. DR. FÜGEN ÇEKİN

Ozon tabakasının incelmesiyle güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının miktarı arttı. Bu da ileri yaşlarda görülen deri kanserinde artışa yol açtı. Deri kanserlerinin özellikle ileri yaşlarda görülen türleri, olduğu bölgede hasar bırakan, nadiren diğer organlara atlayan türlerden.

Ancak Melonoma adı verilen deri kanseri türü, oldukça hızlı yayılır ve çok erken tanı dışında ölümle sonuçlanır. Özellikle bazı benlerin güneş hasarı alması sonucunda meydana gelir.

Vücudumuzda hemen her yaş ve zamanda deri hasarı oluşur, tek tük kanser hücresi meydana gelir. Ancak bu tek tük oluşan kanser hücrelerini vücut yok eder. Güneş hasarı almış derideyse bu onarım her zaman sağlanamaz. Kanser hücreleri yaşar ve daha da önemlisi çoğalır.

İşte bu noktada güneşten korunmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ancak son yıllarda gündemde tutulan D vitamini sentezi, insanların güneşten korunmasını engelliyor. Oysa avuç içi kadar bir alanın 15-20 dakika güneşe maruz kalması, D vitamini sentezi için yeterli.

Güneş koruyucuları da maksimum dikkat edilse dahi yüzde 98 koruyuculuk sağlıyor. Yani yüzde iki oranında da olsa korunma olmuyor. Bu da D vitamini sentezi için biraz da olsa UV alınmış demek. D vitamininin eksik olduğu hallerde sentezi için kansere yol açtığı kabul edilen UV ışığı yerine dışarıdan D vitamin desteği almak daha doğru.

Güneşten koruyucular dışarıya çıkmadan 30 dakika önce sürülmeli ve 15 dakika sonra aynı miktar tekrar edilmeli. Kış aylarında en az 15, yazın 50 plus koruyucular tercih edilmeli. Sabah sürülen koruyucuların akşama kadar etkisi devam etmez. O yüzden 3-4 saat arayla tekrar edilmeli. Krem, sprey ya da losyon formu olabilir. Artık her cilt tipi için koruyucu bulunuyor.

Son yıllarda ‘stick formundaki’ koruyucular kullanım kolaylığı ve özellikle makyaj üstüne sürüldüğünde makyajı sabitlemesiyle, krem kullanma alışkanlığı bulunmayan kişiler -özellikle erkekler için- kullanım kolaylığı sağladı.

Akneli kişiler için yağ oranını dengeleyen koruyucular, yaşlanma karşıtı etkili koruyucular ve hassas ciltler için koruyucular, özellikle lekeli ciltler için renkli koruyucular da tercih edilebilir.