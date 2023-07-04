Şimşek, ‘128 milyar dolar’ protokolünü durdurmak istiyormuş

Bloomberg, ekonominin dümenindeki Mehmet Şimşek’in Hazine ve Merkez Bankası arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolün uygulanmasını istemediğini bildirdi.

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Döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017’de MB ve Hazine Müsteşarlığı protokol imzalamıştı. Ama bu protokol, kamuoyuna açıklanmamıştı.

O dönem CHP, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın görev döneminde MB rezervlerinden 128 milyar dolar satıldığını belirterek, paranın akıbetini sorduğu bir kampanya başlatmıştı. Ekonomi yönetimi rezervin kullanıldığını kabul ederken, söz konusu dolarların kime hangi kurdan satıldığına dair kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama uzun süre getirememişti.

Kavcıoğlu açıklamıştı

O dönem MB’deki görevine yeni başlayan Şahap Kavcıoğlu, Nisan 2021’de topa girerek protokolün varlığını duyurmuş, protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunulduğu ifade etmişti. MB başkanı, “Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir” demişti.

‘128 milyar dolar protokolü’ diye anılan anlaşma, kamu bankaları döviz sattıkça gündem olmaya devam ediyor.

Bloomberg’te Kerim Karakaya imzalı habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi, kamu bankalarına döviz satma olanağı veren protokolün uygulanmasını istemiyor. Ancak protokol sürüyor.

Dün kamu bankaları 2,3 milyar dolara varan döviz satmıştı. MB, bu satışlar sonrası özel bankaların kur korumalı mevduat ödemeleri nedeniyle doğacak döviz ihtiyaçlarını doğrudan karşılama kararı almıştı.