İYİ Parti’de başkanlık divanı belli oldu

İYİ Parti’nin başkanlık divanı belirlendi. MHP’nin eski grup başkanvekili Oktay Vural, İYİ Parti’nin siyasi işler başkanlığına getirilirken, eski İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu teşkilat başkanı oldu. Partinin genel sekreterliğineyse Ayfer Yılmaz getirildi.

Fotoğraflar: AA

Haziranda kurultay düzenleyen İYİ Parti’de Merak Akşener yeniden partinin genel başkanlığına seçilmişti. Kurultayın ardından partideki görev dağılımı da belirlendi.

İYİ Parti’ye katılan Oktay Vural, Koray Aydın’dan boşalan siyasi işler başkanlığına getirildi. Aydın’a bağlıyken Akşener’in kendisine bağladığı teşkilatların başınaysa beklendiği gibi Buğra Kavuncu getirildi. Partinin genel sekreterliğine Ayfer Yılmaz getirilirken, Kürşad Zorlu da parti sözcülüğü ve medya ilişkileri başkanlığı görevini yürütmeye devam edecek.

Partideki görev dağılımı şöyle:

• Siyasi işler başkanı – Oktay Vural

• Genel sekreter – Ayfer Yılmaz

• Teşkilat başkanı – M. Satuk Buğra Kavuncu

• Mali işler başkanı – M. Cem Özdemir

• Kurumsal ilişkiler başkanı – Şükrü Kuleyin

• Hukuk ve adalet politikaları başkanı – Ahmet Zeki Üçok

• Seçim işleri başkanı – Sedat Aksakallı

• Uluslararası ilişkiler başkanı – M. Naci Cınıslı

• Türk dünyası ve yurt dışı Türkler başkanı – Ayyüce Türkeş

• Göç ve sığınmacı politikaları başkanı – M. Tolga Akalın

• Yerel yönetimler başkanı – Burak Akburak

• Medya ilişkileri başkanı ve parti sözcüsü – Kürşat Zorlu

• Ekonomi politikaları başkanı – Bilge Yılmaz

• Kalkınma politikaları başkanı – Ümit Özlale

• Araştırma ve veri yönetimi başkanı – Birol Aydemir

• Milli güvenlik politikaları başkanı – Ali Demir

• Eğitim politikaları başkanı – Sevinç Atabay

• Toplumsal politikalar başkanı – Ece Güner

• Kadın politikaları başkanı – Ünzile Yüksel

• Şehircilik politikaları ve afet yönetimi başkanı – Türker Yörükçüoğlu

• Parti içi eğitim başkanı – Ayşe Sucu