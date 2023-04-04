Akşam Postası / 4 Nisan 2023

Irak’ta anlaşma sağlandı: Türkiye’ye petrol akışı sürecek

Irak federal hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Türkiye üzerinden petrol ihracatına devam edilmesi konusunda anlaştı.

Erdoğan, Şimşek’le yeniden görüşmüş: Yeni ekonomi programında rol alabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek’le bir kez daha defa görüştüğü bildirildi. Şimşek kabinede yer almasa da yeni ekonomi programının yazımında rol alabilir.

Trabzon’da CHP çadırına AKP engeli

Millet ittifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’daki ‘millet buluşması’ için kurulacak çadıra izin verilmedi. Valiliğin müsaade ettiği çadırın kurulmaması için AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora devreye girdi.

10 yılda 70 kat arttı: 700 doktor daha göç yolunda

Doktorlar arasında yurt dışına göç hız kesmiyor. 2023’ün ilk üç ayında 700 doktor, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gideceği ülkeye sunmak üzere iyi hal belgesi talep etti. Bu sayı 2012’nin ilk üç ayında 10’du.

YÖK’ün ‘seçim oyunu’: Bakandan gecikmeli yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, YÖK’ün ‘hibrit eğitim’ kararından sonra yurtların, yüz yüze eğitim görecek öğrencilerin hizmetinde olacağını söyledi. Yurtlarla ilgili açıklama, YÖK’ün açıklamasından beş ve üniversitelerin hibrit eğitime geçmesinden bir gün sonra geldi.

Finlandiya resmen NATO üyesi

Finlandiya, resmen NATO’nun 31’inci üyesi oldu.

Türkiye’de de satılmaya başladı: Dört soruda Tesla

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobili Tesla bugünden itibaren Türkiye’de satılmaya başladı.

İstinaf, Berkin Elvan davasında sanık polise verilen cezayı hukuka uygun buldu

İstinaf mahkemesi, Berkin Elvan’ın ölümüne yol açmaktan suçlu bulunan polis memuru Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl sekiz ay hapis cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti.

Kılıçdaroğlu Trabzon’da: Çadırımızı engellediler ama bir fırtına yarattılar

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buluşma için çadır kurulmasının engellendiği Trabzon’da ”Engellediler ama bir fırtına yarattılar” dedi.

İsveç mahkemesi: Kuran yakma eylemi anayasal hak

İsveç’te bir idare mahkemesi, polisin şubatta Türkiye ve Irak büyükelçilikleri dışında Kuran yakmak isteyen eylemcilere izin vermemesini anayasaya aykırı buldu.

Suriyeli sığınmacı Almanya’da belediye başkanı seçildi

Ryyan Alshebl, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Almanya’ya geldikten sekiz yıl sonra bir kasabanın belediye başkanlığına seçildi.

10 maddede: İktidarın soğan fiyatıyla beş yıllık mücadelesi

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, soğanın kilosunun 30 liraya çıkmasının nedeninin plansızlığın, istikrarsız, günübirlik politikaları olduğunu yazdı.