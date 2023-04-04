10 yılda 70 kat arttı: 700 doktor daha göç yolunda

Doktorlar arasında yurt dışına göç hız kesmiyor. 2023’ün ilk üç ayında 700 doktor, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gideceği ülkeye sunmak üzere iyi hal belgesi talep etti. Bu sayı 2012’nin ilk üç ayında 10’du.

Kendilerine Türkiye’de gelecek göremeyen doktorlar daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla yurt dışına gitmek istiyor. Ocakta 251, şubatta 465, martta da 235 doktor göç etmek istediğini bildirdi.

2017’de ivme kazandı

2012’de sadece 59 doktor iyi hal belgesi için başvurmuştu. Sayı 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245’ti.

2017’den itibaren başvurular ivme kazandı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’de ise 1405 doktor söz konusu belgeyi talep etti.

10 yıllık sürece ilk üç ay bazında bakıldığında ise artış oranı yüzde 70.

Yurt dışına göç etmek isteyen doktor sayısı artışta.

Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Beyaz Reform’ dediği düzenlemeler de doktorları yurtta tutmaya yetmedi. Beyaz Reform’un açıklandığı Ağustos 2022, yılın en çok iyi hal belgesi talep edilen ayı (281) olarak kayda geçmişti.

Koca, kamu hastanelerinde çalışan doktorların ücretini artıran 12 Ağustos 2022 tarihli Ek Ödeme Yönetmeliği’ni ‘Beyaz Reform’ olarak isimlendirmişti. Kamudan ayrılan ve yurt dışına göç eden doktorları durdurmak için yapılan düzenlemelere daha sonra Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) hastanelerinde çalışan doktorlar da eklenmişti.