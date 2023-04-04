Deştin’de talana direnen köylüler yolu kapattı: İftar ve sahuru sokakta yapıyorlar

AYŞEGÜL KASAP

Muğla Deştin’de yargı süreci devam ederken çimento fabrikasının yapımı ‘oldu bittiye’ getirilmeye çalışıyor. Köylüler haber alır almaz yolu kapatarak iş makinasının geçişini engelledi.

Sahur ve iftarlarını da yol kenarından yapan yöre halkı bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi: “Topraklarımızı korumak için bekliyoruz. Çimento fabrikasını yaptırmayacağız. Gelen eşyalar geri gitsin, biz istemiyoruz. Kamyonlar geri gidene kadar buradan ayrılmayacağız.”

Fotoğraflar: Deştin Çevre Platformu

Muğla’da Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe’ye bağlı Bayır Mahallesi ortak sınırında Tekağaç sırtı mevkiinde Entegre Çimento Fabrikası’nın yapımı için izin verilen bölgenin etrafında yerleşim yerleri, bağ, bahçe, zeytinlik alanları, tarım alanları, dere ve baraj gibi su kaynakları var. Söz konusu bölge ayrıca tamamen orman alanı içerisinde yer alıyor.

Muğla’da Menteşe Belediyesi, zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye çimento fabrikası yapılması için ruhsat vermişti. Ancak hem mimarlar odası hem de çevreci dernekler mevcut Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun ‘şaibeli bir şekilde alındığını’ belirterek, çimento fabrikasının ‘çevresel etkileri bakımından giderilmesi olanaksız olumsuzluklar’ oluşturacağının altını çizmişti.

Belediye başkanı Bahattin Gümüş , yöre halkının tepkisinden sonra kendisini “Ben onaylamasam, bakanlık onaylayacaktı” sözleriyle savunmuştu.

Çimento fabrikasının yapılacağı alan

Hukuki süreç devam ederken şirkete ait kamyonlar çimento kazanlarını alana getirmeye çalıştı. Köylüler durumu haber alır iş makinalarının karşısına dikilerek yolu kapattı.

Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy şöyle konuştu: “Dün 3’ten beri bekliyoruz burada. Köylüler araçların geçişine izin vermiyor. Çünkü bir buçuk yıl önce dava açtık. Bu dava ertelenene ertelene bugünlere kadar geldi. Keşif için iki ay daha raporları okumak için süre verdi hakim. Hakim iki ay daha raporları okuyayım derken bunlar işini halletmiş olacak temmuzda da faaliyete geçmiş olacak fabrika. Hukukun onlara sağladığı boşluğu fırsat bilerek çimento kazanlarını oradan getirmeye kalktılar. Nöbette bekliyoruz. Yürütmeyi durdurma istiyoruz. Hukuk içinde bir şey istiyoruz. Yürütmeyi durdurma verilsin sonra dava görülsün. Ama onlar bu fırsattan istifade olayı oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Jandarma alt tarafta kesmiş kimsenin buraya çıkmasına izin vermemeye çalışıyor. Biz herkesi nöbetimize katılmaya davet ediyoruz.”

Bir başka bölge sakini şunları dedi: “Bu halkın yüzde 90’ı bu çimento fabrikasına karşı ama insanları korkuyor. Tehdit alıyor. Fişleniyor.”

Tüm siyasilere de seslenen halk, onları sadece oy isterken görmek istemediklerini şu anda yanlarında olmalarını istediklerini söyledi: “Biz burada sabahladık. Dünden beri buradayız. Milletvekilleri bizi görsün duysun. Bizim köyümüz yeşil. Her türlü sebzemiz meyvemiz oluyor. Yeşil alanımızı kaybetmek istemiyoruz.”