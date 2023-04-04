İstinaf, Berkin Elvan davasında sanık polise verilen cezayı hukuka uygun buldu

İstinaf mahkemesi, Berkin Elvan’ın ölümüne yol açmaktan suçlu bulunan polis memuru Fatih Dalgalı’ya verilen 16 yıl sekiz ay hapis cezasıyla ilgili başvuruyu reddetti.

Sanık avukatlarının, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu talebi de reddedildi.

Dalgalı, kendisine verilen ceza Yargıtay tarafından onanırsa AKP ve MHP’nin hazırladığı ceza infaz düzenlemesi sayesinde cezaevinde beş yıl dört ay kalacak.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi ayrıca Elvan ailesinin avukatlarının, sanığın eylemi doğrudan kastla yaptığını ve ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebini reddetti.

Ne olmuştu?

Berkin’in hastaneye kaldırıldığı günden itibaren ailesi, polis tarafından çekilen görüntüleri, görev yapan polislerin isimlerinin soruşturma dosyasına getirilmesini istedi ancak emniyet, aylarca ayak direyerek ne görüntüleri ne de isimleri yolladı. Soruşturmanın savcılarından Faruk Bildirici’nin isimleri yollamayan sorumlular hakkında yasal işlem başlatma uyarısından sonra emniyet dosyaya 1065 polisin ismini yolladı.

Emniyet, MOBESE ya da polis kaydı bulunmadığını öne sürdü. Görüntüler, ancak avukatların zırhlı araçların çektiği kamera kayıtlarını istemesi üzerine dosyaya yollandı.

Berkin’i vuran polisin ismi Aralık 2016’ya kadar tespit edilemedi. Dosyada gizlilik kararı bulunduğu için savcılığın işlem yapıp yapmadığı bilinmiyordu.

6 Aralık 2016’da Erdoğan’ın damadı, dönemin Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın kişisel e-posta adresindeki binlerce e-posta WikiLeaks tarafından sızdırıldı. Albayrak’a e-posta yollayanların arasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç de vardı. Dinç, 3 Kasım 2014’de yolladığı e-postada Albayrak’a “Berkin Elvan’ın Twitter üzerinden örgütsel nitelikte fotoğrafları yayınlanmıştır” diyordu.

Albayrak’ın e-postalarının sızmasından bir gün sonra, yani Berkin’in ölümünden 1270 gün sonra dönemin İstanbul başsavcısı İrfan Fidan, faile yönelik iddianamenin tamamlandığını açıkladı. Şüpheli polisin ismi Fatih Dalgalı’ydı. Ne var ki iddianamede Dalgalı’nın suçunun tespitinden çok Berkin’e suç aranmıştı.

Soruşturma sürerken avukatların olay yeri keşif talebi mahkemeler tarafından ‘zaruri olmadığı ve yarar sağlamayacağı’ gerekçesiyle reddedildi. Keşif, ancak Berkin’in ölümünden altı yıl sonra, Nisan 2019’da yapıldı.

Sanık polis Dalgalı hep tutuksuz yargılandı. Dosyada hükmün açıklanmasına yaklaşılırken mahkeme başkanı Yargıtay’a atandı. Yerine, Ali İsmail Korkmaz’ın katili Mevlüt Saldoğan’ı Gezi Parkı davasına ‘mağdur’ olarak kabul eden ve Twitter hesabından Berkin’e ‘terörist’ denen paylaşımları beğenmiş hakim Mehmet Galip Perk getirildi. Sonra Perk de görevden alındı.

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Haziran 2021’de sanık polis memuru Fatih Dalgalı’ya önce müebbet hapis cezası verdi, ardından cezada indirim yaparak önce 20 yıla, ardından da 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.