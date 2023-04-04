Trabzon’da CHP çadırına AKP engeli

Millet ittifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’daki ‘millet buluşması’ için kurulacak çadıra izin verilmedi. Valiliğin müsaade ettiği çadırın kurulmaması için AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora devreye girdi.

Fotoğraf: Diken

Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Trabzon’da olacak. Kılıçdaroğlu’nun katılacağı ‘millet buluşması’ için Atatürk Meydanı’na 3 bin kişilik çadır kurulmak istendi.

CHP’nin Trabzon valiliğine başvurusu kabul edildi ve çadırları taşıyan TIR’lar kente geldi. Bu sırada CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’yı aradığı öğrenilen AKP’li Cora, meydana çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini iletti. Valiliğin çadıra müsaade ettiği Cora’ya iletildi. Görüşmelerde ilk etapta uzlaşılsa da son gece çadırın kurulması engellendi.

CHP çadır için valiliğe başvurmuştu.

CHP yönetimi bunun üzerine Atatürk Meydanı’nda platform kurarak buluşmayı mitinge çevirme kararı aldı. Yönetim, çadıra izin verilmemesi ve mitinge dönülmesi üzerine esnaf ziyaretleri programını iptal etti.

Kılıçdaroğlu mitingin ardından mezarlık ziyareti, kadın kooperatifi ziyareti ve iftar yemeğiyle programına devam edecek.