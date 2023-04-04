Irak’ta anlaşma sağlandı: Türkiye’ye petrol akışı sürecek

Irak federal hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Türkiye üzerinden petrol ihracatına devam edilmesi konusunda anlaştı.

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Irak hükümetinden bir yetkili, Reuters’a Türkiye’ye petrol ihracatının devamı için resmi istek gönderildiğini ve önümüzdeki birkaç saat içinde petrol akışının başlamasını beklediklerini söyledi.

Irak’ın 25 Mart’ta Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmasının ardından, KBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu. Petrol akışı 10 gün boyunca kesintiye uğramıştı.

Reuters’ın haberine göre anlaşma kapsamında Irak’ın sahibi olduğu Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) petrolün ihracatından sorumlu olacak. Petrol gelirleri de KBY’nin kontrolü altındaki Irak Merkez Bankası’ndaki bir hesapta toplanacak.