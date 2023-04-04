Kılıçdaroğlu Trabzon’da: Çadırımızı engellediler ama bir fırtına yarattılar

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buluşma için çadır kurulmasının engellendiği Trabzon’da ”Engellediler ama bir fırtına yarattılar” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, ‘millet buluşması’ için cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Trabzon’da. Buluşma için valiliğin müsaade ettiği çadırın kurulmaması için AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora devreye girmiş ve karar geri alınmıştı.

Ancak buluşma, AKP’nin engellemesi sonrası mitinge döndü.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, emeklilere bir sonraki bayramda 15 bin liralık ikramiye sözünü yineledi.

Hesaba 15 bin lira yatacak

CHP liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

*Kurban bayramında emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak. Beşli çeteye, uyuşturucu baronlarına para var, emekliye gelince yok. Para var, alacağım ve vereceğim. 418 milyar doları alacağım bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına izin vermez. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Davaları açacağız, paralar gelecek. Ayrıca mal varlıkları var, onları da biliyorum.

Esnafa faizsiz kredi

*Esnafın kredi faizleri sıfırlayacağız. Esnafın stopaj vergisini sıfırlayacağız.

*Kendimize, saraya değil halka çalışacağız, sizin için mücadele edeceğiz. Trabzon’da güçlü bir milliyetçi damarı olduğunu biliyorum, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Bayrağımızı indirdiler Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Türbeyi vatan toprağına geri götüreceğim, şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Toprağını terk eden adamdan milliyetçi olmaz.

‘Fırtına yarattılar’

*Bay Kemal’in sözü var, o dolarla ihalelerin tamamını Türk Lirası’na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi saraydakiler değil bütün dünya bilecek. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen getireceğiz. Trabzon bir dünya şehri, Trabzon’un görkemli bir tarihi var. Yeşili ve mavisi ile bütün dünyanın ilgisini çeken bir kent. Ama Trabzonlunun geliri 1300 dolar düştü. Mustafa Kemal’in hayalini 100 yıl sonra gerçekleştireceğiz demir yolunu Gürcistan’a kadar gerçekleştireceğiz. Sadece Trabzon değil bütün Karadeniz görecek. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu’nu yeriz. Sakın böyle bir şey yapmayın! Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyeceğiz. Kul hakkı yiyen taraftan olmayan. Türkiye nasıl şahlanacak, bütün dünya görecek.

*Çadırımı engellemeye çalıştılar ama bir fırtına yarattılar