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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Şenol’u tehdit eden sahte doktora beş yıl ceza ve tahliye

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u ofisinin önüne dana dili bırakarak tehdit eden sahte doktor Mustafa Yücel’e beş yıl altı ay hapis cezası verildi. Yücel, Eskişehir’i terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: Twitter

Hekim olmadığı halde kendini öyle tanıtıp, kanser ilaçları pazarlayan Yücel, Şenol’u önce sosyal medya hesapları üzerinden, daha sonra da ofisine kadar giderek tehdit etmişti.


Ofisi ve evinin yakınlarında olduğunu belli eden fotoğraf ve mesajlar paylaşan, merdivenlerine kesik dil bırakan Yücel gözaltına alınıp elektronik kelepçe adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı.

Ağustos sonunda kelepçesini kıran ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan Yücel ‘avcı’ olduğunu söyleyerek takibe ve eylemlerine devam edeceğine ilişkin paylaşımlarına devam etmişti. Yücel daha sonra tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre, ​davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Yücel, tutuklu bulunduğu Eskişehir Cezaevi’nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, ​Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol katılmadı.

Yücel, savunmasında “Bir sakatat ile bir insanı tehdit etmem aklımın ucundan geçmez. Eğer bir hatam olduysa cezamı çekmeye razıyım. İddia edildiği şekilde poşetlerin içinde dana dili yoktu. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yücel’e, ‘tehdit’ suçunu zincirleme olarak işlendiğinden dört yıl altı ay, ‘ısrarlı takip’ suçundan da bir yıl olmak üzere toplam beş yıl altı ay hapis cezası verdi.

Sanığın ‘Üç ay süreyle ikamet adresinin bulunduğu Eskişehir’i terk etmemesi’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi. 

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Akşam Postası / 4 Nisan 2023

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