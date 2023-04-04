Moskova’da dörtlü zirve: Suriye, Türkiye’nin bölgeden çekilmesini istedi

Türkiye, İran, Rusya ve Suriye’nin katılımıyla düzenlenen dörtlü zirvede Suriye yönetimi, Türkiye’nin bölgeden tamamen çekilmesini istedi.

Fotoğraf: SANA

İki gündür Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen toplantılar sona erdi. AA’nın haberine göre dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki zirvede taraflar, dışişleri bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele aldı.

Toplantıya Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran’ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye yönetimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.

Suriye devlet ajansı SANA’ya göre Suriye heyeti başkanı Susan, zirve öncesi konuşmasında Türkiye’nin bölgeden çekilmesini istedi

Susan, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye devletinin bu topraklar üzerindeki otoritesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söylemişti.