Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a seccade cevabı: Kul hakkı yiyenler bu sorgulamayı yapamaz

ALTAN SANCAR

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’daki mitingin ardından gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ‘seccade’ tartışmasına ilişkin “Kul hakkı yiyenler bu sorgulamayı yapamaz. Erdoğan kul hakkı yiyen bir insandır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu ayrıca Ramazan Bayramı’nda millet ittifakı liderlerinin ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun deprem bölgesinde olacağını söyledi.

Trabzon’da düzenlenen mitingin ardından gazetecilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’daki bir iftar yemeğinin ardından kazara bastığı seccade üzerinden başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Erdoğan’ın mitingde seccade gösterdiğinin kendisine hatırlatılması üzerineyse şu ifadeleri kullandı: “Kul hakkı yiyenler bu sorgulamayı yapamaz. Ben açık ve net söyleyeyim, Erdoğan kul hakkı yiyen bir insandır. Ben de yemeyen bir insanım. Kim dürüst? Ben o konudaki düşüncelerimi ifade ettim. Hemen paylaştım kamuoyuna. Tabii. Devleti yöneten bir insanın ahlaklı olması ve erdemli olması lazım. Eğer siz devleti kendi çıkarlarınız için kullanıyorsanız devleti devlet olmaktan çıkarırsınız. Erdoğan’ın geldiği nokta bu aslında. Eğer Trabzon’da bu kalabalık toplanıyorsa Erdoğan’a duyulan tepki yüzünden.”

Tartışmalara ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, iktidarın bu durumu istismar ettiğini söyledi:

“Biz önümüze bakamayız. Hatta önümüzde koruma vardır, “Burada merdiven var, kaldırım var dikkat edin” diye bizi uyarır. Böyle bir şey olduğunu ben hiç görmedim. Üstelik orada ben yalnız değilim. Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu da oradaydı. Kalabalık bir grup vardı. Bizim partililer vardı. Onların da bizim partili olduğunu bir fotoğraf çektikten sonra öğrendim ki meğer onlar da aday adayıymış. Burada samimiyet önemlidir, istismar değil. Ben samimiyim. O istismar ediyor. Halkın da bunu anlayacak ferasete sahip olduğuna inanıyorum.”

İnce tartışması

Memleket Partsi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan ve kendisiyle görüşmenin sona bırakıldığı yönündeki iddiaları cevaplayan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Bu konuda millet ittifakının görüşü belli. Oturuldu bu konuda bir karar verildi. Ben diğer liderlerin görüşleri önemli değil istediğimi yaparım gibi davranamam. Ben işçi partisine de HDP’ye de gittim. Bu hafta içinde Sarıgül’ün partisine gideceğim, DSP’ye de gideceğim. Hepsine adaylığım netleştikten sonra gittim. Adaylığımı netleştiren ben değilim. Diğer partileri ziyaret etmek oturup beraber pazarlık yapalım anlamında değil. O ittifakın kendi içinde oluyor. Biz hiçbir parti ile kapıları kapatma lüksümüz yok. Siyasi partilerle oturulup konuşulur. Bir görüş birliğine varılır bazılarıyla varılmaz.”

ABD Büyükelçisi ile görüşmesini eleştiren Erdoğan’a yanıt veren Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın tepkisine ‘Allah selamet versin diyorum. Ben devletim diyor. Bütün Büyükelçiler ile bir araya geliriz. Senin muhatabın sadece benim ne demektir. Türkiye’de sadece ben varım ne demektir” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca öğretmenlere yönelik de bir vaatte bulunarak “Öğretmenler beklesin bu yıl 100 bin atama yapacağız. Köy okullarını açacağız. Öğretmenler mutlu olacak” dedi.