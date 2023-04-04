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Yaramazlara biraz batar!

İsveç mahkemesi: Kuran yakma eylemi anayasal hak

İsveç’te bir idare mahkemesi, polisin şubatta Türkiye ve Irak büyükelçilikleri dışında Kuran yakmak isteyen eylemcilere izin vermemesini anayasaya aykırı buldu.

Rasmus Paludan. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın başkent Stockholm’deki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak’ta büyükelçilik önünde Kuran yakmıştı.


Bu olayla birlikte öncesinde de İsveç’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği sürecini askıya almıştı.

Polis, diğer eylemlere izin vermemişti

Paludan’ın Kuran yakması üzerine başka kişiler de bunu yapmak için polisten izin istemişti.

Şubatta yapılması planlanan bu tarz eylemleri polis, ülkenin terör saldırılarına hedef olacağı endişesiyle yasaklamıştı.

Bunun üzerine aynı kişiler bu sefer mahkemeye başvurmuştu. İsveç basınının aktardığına göre mahkeme, polisin eylemleri yasaklamasını haksız buldu.

Protestolar nadiren yasaklanıyor

Anayasa tarafından güvence altına alınan toplanma özgürlüğü kapsamında bir hak olarak görüldüğü için protestolar İsveç polisi tarafından nadiren yasaklanıyor, ancak polis daha fazla protestonun terör saldırılarına veya İsveç çıkarlarına karşı saldırılara neden olabileceği riskine işaret ederek eylemleri yasaklamıştı.

Reddedilen şubat gösterilerinin arkasındaki gruplar polisin kararına itiraz etti. Bugün, İsveç’in başkenti Stockholm’deki bir mahkeme onların lehinde karar vererek yasağı kaldırdı.

Mahkeme, gösteri izninin ancak mitingde güvenlik riskleri veya kamu düzenine yönelik tehditler gibi nispeten somut koşullar altında yasaklanabileceğini belirtti. Mahkeme, polisin kararını haksız buldu.

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