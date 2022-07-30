Akşam Postası / 30 Temmuz 2022

Fenerbahçe ‘Putin’ için özür dilemeyecek: Ali Koç, Ukrayna’dan özür bekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Putin’ tezahüratını uygunsuz bulduğunu belirtse özür dilemeyeceklerini, aksine Ukrayna’nın özür dilemesi gerektiğini savundu.

Açlık sınırı yeni asgari ücreti 1340 lira aştı

Türk-İş’in araştırmasına göre, açlık sınırı yeni asgari ücreti bin 340 TL aştı. Yıllık mutfak enflasyonuysa yüzde 128,4 oldu.

İktidar ‘Kışa hazırız’ ezberini anlatırken, CHP’ye göre doğalgazda veriler gizleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin ‘doğalgaz yeraltı depolarının tam dolu olduğu’ söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirtti: “Tuz Gölü tam doluysa deponun verileri neden tamamen açıklanmıyor. Ya EPİAŞ yanlış bilgi veriyor ya da iktidar kamuoyunu yanıltıyor.”

ORC müdürünün öngörüsü: AKP üçüncü parti olabilir

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 35 ilde düzenledikleri ankette ‘cumhur ittifakı’ndaki büyük erimeyi gördüklerini belirtti. Pösteki’ye göre CHP’nin birinci, AKP’ninse üçüncü parti olma ihtimali var.

İmamoğlu’na göre İstanbul’da resmi rakamın iki katı kadar göçmen yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu (İBB) kentte iki buçuk milyona yakın göçmenin yaşadığını söyledi. Bu, İstanbul Valiliği’nin kentte yaşayan sığınmacı ve yasal göçmenlere ilişkin açıkladığı rakamın yaklaşık iki katı.

Babacan’dan ‘deklarasyon kırgını’ Davutoğlu’na: Ufak şeylere takılmayalım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sunduğu mutabakatın DEVA partisi başkanlık kurulunun 21 üyesi tarafından reddedilmesine sitem edince, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, buna, “Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten” diye karşılık verdi.

ODTÜ’lülerden rektörlük önünde protesto: Mezuniyetin yeri Devrim’dir

ODTÜ’lüler, mezuniyetlerinin iptal edilmesinden sonraki çalışmalarına devam ediyor. Bugün, ODTÜ’lüler, rektörlüğü mezuniyeti Devrim Stadyumu’nda düzenlemeye çağırdı.

Haftalık Covid-19 vaka sayısı yüzde 60’tan fazla arttı

18-24 Temmuz arasında 365 bin 424 Covid-19 vakası kaydedildi. 157 kişi hayatını kaybetti.

Patara’dan çalındıktan sonra el konan kumu, ihaleyle yok pahasına satmışlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından yaklaşık iki bin kamyon kum çalınmıştı. Buna ilişkin yargı süreci devam ederken, kumun bir bölümünün, onu çalmakla suçlanan kişinin damadına, değerinin çok altında ve usulsüz bir ihaleyle satıldığı öne sürüldü.

İran’ı sel vurdu: En az 56 ölü, 28 kayıp

İran’da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle en az 56 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de kayıp.

Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü: Aysu Türkoğlu

Aysu Türkoğlu, Britanya ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Fotoğraf: AA

Korumaya alınan yavru deniz kaplumbağası, altı gün boyunca sadece plastik dışkıladı

Avustralya’da sahilden kurtarılan bir yeşil deniz kaplumbağası yediği plastik nedeniyle altı gün boyunca sadece plastik dışkıladı.

Fotoğraf: Torango hayvanat bahçesi

Hitler’in saati tartışmalı açık artırmada satıldı

Alman Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu söylenen saat ABD’de düzenlenen bir açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı.

Fotoğraflar: Alexander Historical Auctions

Will Smith’in ‘tokat özrü’ videosu sonrası Chris Rock sahnedeydi: Herkes kurban olmaya çalışıyor

Will Smith’in 94’üncü Oscar Ödülleri Töreni’ne damgasını vuran Chris Rock’a tokadıyla ilgili hesaplaşma videosunun ardından komedyen Rock sahneden cevap verdi.

Walter White ve Jesse Pinkman’ın heykeli dikildi: Ronaldo gibi olmasın diye dua ediyorduk

ABD’nin Albuquerque kentinde TV efsanelerinden ‘Breaking Bad‘in karakterlerinin heykeli dikildi.