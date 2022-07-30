Almanya dışişleri bakanı, CHP ve HDP yöneticileriyle görüştü 

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, Almanya Dışişleri Bakan Annalena Baerbock’la bir araya geldi. Ankara’daki görüşmeye HDP Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun da katıldı. Görüşmede Baerbock’a Federal Alman Parlamentosu’nun siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Almanya heyeti ayrıca CHP heyetiyle de bir araya geldi. Görüşmeye, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve CHP Parti Meclisi üyesi Yunus Emre katıldı. Görüşme CHP Genel Merkezi’ndeydi.

Diken, Alman bakanın ziyaretinden bir süre önce yayımladığı haberde, Baerbock’un muhalefetin temsilcileriyle görüşmeye hazırlandığını duyurmuştu.

Fotoğraflar: Diken

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, HDP’ye yönelik kapatma davası, Kobani davası, cezaevinde bulunan hasta tutuklular olmak üzere HDP’li siyasetçilerin durumu, ‎Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne yönelik askeri operasyonlar ve Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri ‎operasyon ihtimaline dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Sancar görüşmede HDP’nin kapatılmak ‎istenmesi ve operasyonların doğrudan Kürt sorununun ‎çözümsüzlüğünden kaynaklandığını vurguladı. Sorunun çözümsüz bırakılmaya devam ‎etmesi durumunda mevcut iktidarın iç ve dış politikada ‘savaş ‎politikalarına’ devam edeceğini ifade etti.

İktidarın sınır ötesi operasyonlar için dile getirdiği gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sancar, ‘‎önlenemez bir şekilde destek kaybeden ‎iktidarın iç politikayı bu operasyonlarla kendi lehine dizayn etmeye çalıştığını’ söyledi.

Sancar ayrıca, ‎Almanya’nın dış politikasının demokratik değerlere dayanmasının ve bölgesel ve küresel barışı hedeflemesinin bu açıdan çok önemli olduğunu Baerbock’a iletti. ‎

CHP’yle görüşme

Alman bakanın CHP yöneticileriyle görüşmesi sonrası açıklamada, “Görüşmede, Türkiye’nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz sayın bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve altılı masanın görüşleri sayın bakanla paylaşılmıştır” dendi.

Görüşmede ayrıca dış politika ve güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.