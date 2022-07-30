Babacan: Merkez Bankası şirketleri arayıp ‘döviz boz’ diye talimat veriyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın (MB) şirketleri ve sanayicileri arayarak “Dövizleri bozduracaksın arkadaş” diye talimat verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Karar TV

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki hızlı değer kaybını engellemek için kamu bankaları aracılığıyla milyar dolarlık rezervlerini eriten MB’nin bu sefer sanayici ve şirketleri döviz bozmaya zorladığı öne sürüldü.

Kara TV’nin konuğu olan Babacan, MB’nin şirketleri ve sanayicileri telefonla arayarak ‘dövizleri bozduracaksın arkadaş’ diye talimat verdiğini söyledi.

AKP’deyken uzun yıllar ekonominin başında yer alan Babacan, onlarca iş insanından bilgiler aldığına belirterek şunları söyledi: “Tamamen bir komuta ekonomisi var. Bir merkezden herkesin ne yapıp ne yapmayacağını emreden, talimatlar yağdıran bir ekonomi yönetimi var. Döviz almış satmış, sana ne! Gidersin Merkez Bankası’nın 190 milyar dolar döviz rezervini arka kapıdan boşaltırsın, ondan sonra milletin elindeki avcundaki dövize göz dikersin. Sen dengeleri kur, Türk parasının değerini, itibarını koru. O zaman neden insanlar gidip döviz alsın ki? Talimatla koskoca Türkiye ekonomisi yönetilemez.”

Babacan’a talimat iddiasının benzeri daha önce de açıklanmıştı. Basına konuşan iş insanları dövizlerini bozmaya yönelik talimatlar aldıklarını söylemişti.