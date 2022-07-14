MB’den iş insanlarına ‘Dolar satın’ ricası: ‘Size minnettarız’

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, iş insanlarının Merkez Bankası’ndan (MB) “Şu anda sıkışıklığımız var, bir miktar dolar satın” diye telefonlar aldıklarını söyledi: “Bu tablo bana işlerin düzgün gittiğini anlatmıyor. Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım.”

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Güldağ, Bloomberg HT yayınında Merkez Bankası yetkililerinin iş dünyasından yatırımcıları aradığını ve döviz satmaları için ‘rica ettiklerini’ söyledi.

Güldağ, MB’den birinin bir iş insanını arayarak rica ettiğini olumlu yanıt alınca da “Size minnettarız” dediğini aktararak şunları söyledi:

“Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım. Genç bir iş insanı anlattı, ‘Geçenlerde bir telefon aldım, önce şaka sandım’ dedi. Merkez Bankası’ndan birisi aramış, ‘Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz’ demiş. ‘Bizim ihracatımız var, yakınlarda alım yapmamız lazım’ demiş. ‘Evet sizi çok yakından biliyoruz ama şu an bir sıkışıklık var, bir kısım dolarınızı satın’ demiş arayın. Onun üzerine ne yapıp edip bir miktar dolar satmış. Arayıp teşekkür etmişler, ‘Size minnettarız’ demişler. Bu tablo bana işlerin çok düzgün gittiğini anlatmıyor. Ben burada iş insanlarının bana aktardıklarını anlatıyorum, hiçbir katkı yok. Bu bana bir başarı tablosu gibi görünmüyor.”