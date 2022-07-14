Döviz piyasasına müdahaleler Merkez Bankası rezervlerini 1,4 milyar dolar azalttı

Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri geçen haftaya göre 1,4 milyar dolar azalarak 6,1 milyar dolara geriledi. Bu, 2002’den beri en düşük seviye.

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TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler 8 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,4 milyar dolar azalarak 6,1 milyar dolar oldu. Rezervler, Haziran ortasında 7 milyar dolara düşerek Haziran 2002’den bu yana en düşük seviyeye gerileyip ardından sınırlı düzeyde yükselmişti.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışlarıyla yıl içinde sert düşüşler kaydetti.

TCMB, öncesinde de BDDK kararlarından sonra ve özellikle 2021’in sonlarında kamuoyuyla paylaşarak döviz satıp piyasaya müdahale etmişti. TCMB’nin kamuoyuna duyurmadan da satışlar yaptığı belirtiliyor.