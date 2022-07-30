İran’ı sel vurdu: En az 56 ölü, 28 kayıp 

İran’da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle en az 56 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de kayıp.

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Son yıllarda iklim krizi nedeniyle Türkiye dahil birçok yerde oluşan sel felaketi bu defa İran’ı vurdu. İki gün devam eden sel, ülkenin 31 vilayetinin 18’inde 400 kasaba ve köyü etkiledi. İran Kızılay Derneği Acil Durumlar Direktörü Mehdi Velipur, 28 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Tahran Valisi Muhsin Mansuri de, otoyolların büyük kısmının kapanmasına neden olan selden en çok etkilenen bölgenin başkentin kuzeydoğusundaki Firuz Dağı bölgesi olduğunu, burada en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Daha sonra yerel haber ajansları, aynı bölgede altı kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

Reuters’ın haberine göre geçen cumartesi güneydeki Fars eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 22 kişi hayatını kaybetmişti.