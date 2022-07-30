Walter White ve Jesse Pinkman’ın heykeli dikildi: Ronaldo gibi olmasın diye dua ediyorduk

ABD’nin Albuquerque kentinde TV efsanelerinden ‘Breaking Bad‘in karakterlerinin heykeli dikildi.

Fotoğraf: Sony Pictures Entertainment

2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizi, kanser teşhisi konan bir kimya öğretmeninin finansal sorunlarını çözmek için eski öğrencisiyle ‘meth’ üretimine başlama hikayesini anlatıyordu.

Dizinin spin-off’u ‘Better Call Saul’un da yaratıcısı olan Gilligan, heykellerin dizilerde ve ‘El Camino’ filminde mekan olarak kullanılan Albuquerque kentine turist çekmesini umduğunu söylemişti.

Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan tarafından çekimlerin yapıldığı Albuquerque halkına ‘minnetini’ göstermek için sipariş edilen Walter White ile Jesse Pinkman’ın karakterlerinin heykellerinin açılışı yapıldı.

Heykeltıraş Trevor Grove imzasını taşıyan heykellerin açılışına White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Pinkman’ı canlandıran Aaron Paul da katıldı.

Albuquerque Kongre Merkezi’ndeki açılışta teşekkür konuşması yapan Cranston mizahını konuşturdu: “Heykellerimizi görmekten çok hoşnutuz, biraz da utandık. İlk bana gelip ikinizin heykellerinizi yapacağız dediklerinde ne kadar ‘müthiş’ bir fikir Heisenberg ve Water White diye düşündüm. Ama Jesse de önemliydi tabii! Gerçekten minnettarım. Trevor harika bir sanatçı. Gerçekten benzerimizi yaptı. Cristiano Ronaldo gibi olmasın diye dua ediyorduk. Gördünüz mü o heykeli? Google’layın. Aman tanrım! Ayrıca iç mekana olduğu için de minnettarım, güvercinler kafamıza s*çamayacak.”

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’in Madeira Özerk Bölgesi’nde adı verilen havalimanına yapılan heykeli görüntüsüyle alay konusu olmuştu.