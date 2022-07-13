‘Heykeli dikilecek adamlar’: Walter White ve Jesse Pinkman

ABD’nin Albuquerque kentinde TV efsanelerinden ‘Breaking Bad‘in karakterlerinin heykeli dikiliyor.

2008-2013 yılları arasında yayınlanan dizi kanser teşhisi konan bir kimya öğretmeninin finansal sorunlarını çözmek için eski öğrencisiyle meth üretimine başlama hikayesini anlatıyordu.

Albuquerque şehri yetkilileri baş karakterleri Walter White ile ‘yancısı’ Jesse Pinkman’ın bronz heykellerini dikmeyi planladıklarını duyurdu.

Heykellerin 2019’da dizinin yaratıcısı Vince Gilligan tarafından Albuquerque halkına ‘minnetini’ göstermek için sipariş edildiği belirtildi.

Dizinin spin-off’u ‘Better Call Saul’un da yaratıcısı olan Gilligan, heykellerin dizilerde ve ilgili film ‘El Camino’ mekan olarak kullanılan Albuquerque kentine turist çekmesini umuyor.

Guardian’ın aktardığına göre Gillian, “İki dizi, bir filmin çekildiği 15 sene boyunca Albuquerque bize harika davrandı” ifadelerini kullandı.

Ancak heykeller herkesi memnun etmedi. Bir Twitter kullanıcısı tarihinde uyuşturucu kaçakçılığı ve aşı dozdan ölümlerin olduğu bi şehirde uyuşturucu satıcı ve katil kurgu karekterlerin heykellerinin dikilmesini eleştirdi.

Heykeltıraş Trevor Grove imzası taşıyan heykellerin açılışı 29 Temmuz’da yapılacak. Açılışa belediye başkanı Tim Keller, Gillian, White’ı canlandıran Bryan Cranston ve Pinkman’ı canlandıran Aaron Paul katılacak.