Manş’ı geçen en genç Türk yüzücü: Aysu Türkoğlu

Aysu Türkoğlu, Britanya ve Fransa arasındaki Manş Denizi’ni geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Türkoğlu, Manş öncesi İçmeler Tersanesi’nde antrenman yaparken… (Fotoğraflar: AA)

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Türkoğlu’nun Manş geçişi dün Türkiye saatiyle 12:02’de Dover’dan başladı. Bodrumlu yüzücüyü antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu botla takip etti.

AA’nın aktardığına göre çok yönlü akıntılar ve dalgalarla mücadele eden genç yüzücü, Manş geçişini 16 saat 28 dakika sonunda Fransa’nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

Rekora imza atan yüzücü, gözyaşlarına engel olamadı. Yüzücünün 16 saat boyunca kulaç attıktan sonra tekneye çıktığı anlar sosyal medya hesabından da yayımlandı.

Türkoğlu, kuş uçuşu 34 kilometre olan ancak medcezirden dolayı 42 kilometreyi bulan kanalı 11,5-12 saatte geçmeyi hedeflediğini kaydetmişti.