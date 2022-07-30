İmamoğlu’na göre İstanbul’da resmi rakamın iki katı kadar göçmen yaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu (İBB) kentte iki buçuk milyona yakın göçmenin yaşadığını söyledi.

Bu, İstanbul Valiliği’nin kentte yaşayan sığınmacı ve yasal göçmenlere ilişkin açıkladığı rakamın yaklaşık iki katı.

Fotoğraf: Reuters

Valiliğin sitesinde yer alan açıklamaya göre mayıs itibariyle İstanbul’da 1 milyon 305 bin 307 yabancı yasal olarak ikamet ediyor.

Bunun 542 bin 45’i geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacılar. 762 bin 262 kişiyse yasal olarak ülkeye girmiş düzenli göçmen.

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’a konuşan İmamoğlu, “İstanbul’a dair resmi kurumlarca açıklanan göçmen verileri kentin gerçeğini yansıtmıyor” dedi.

İstanbul’un Türkiye’de her statüden yabancıların dörtte birini barındırdığını kaydeden İBB başkanı, hazırladıkları programla nitelikli bir uyum politikasını hayata geçireceklerini belirtti.

İmamoğlu, kişiselleştirilmiş İstanbul Kartlarla İstanbul’daki sağlıklı göçmen verisine ulaşılacağını söyledi.

İBB başkanı, İstanbul’da kiraların kısa sürede iki kata yakın artmasıyla ortaya çıkan barınma krizine dair de çözüm geliştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Öncelikle ‘İstanbul Konut Ofisi’nin kurumsal yapılandırmasını tamamlayarak hızla ilçeler bazında veriye dayalı, gerçek ihtiyaca yönelik bir konut politikasını hayata geçireceğiz. ‘Kiralık sosyal konut’ yaklaşımıyla konuta erişim sorunu yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yaşamaya elverişli ve uygun koşullarda konut sağlarken, o bölgelerde kira fiyatlarının dengelenmesinde kamu gücü etkin bir rol oynayacak. Çalışmalarımızı yaptık, toplam konut stoku içerisinde sosyal konut ve sosyal kiralık konut oranını yüzde 25’in üzerine çıkaracağız.”