Korumaya alınan yavru deniz kaplumbağası, altı gün boyunca sadece plastik dışkıladı

Avustralya’da sahilden kurtarılan bir yeşil deniz kaplumbağası yediği plastik nedeniyle altı gün boyunca sadece plastik dışkıladı.

Fotoğraf: Torango hayvanat bahçesi

Sidney’deki Tamarama sahilinde 127 gram ağırlığında henüz bebek bir yeşil deniz kaplumbağası ters dönmüş halde kayalıklarda bulundu. Yüzgeçlerinden biri eksik birisi de yaralı olan, kabuğunda da delik tespit edilen kaplumbağa korumaya alındı.

‘İlk yedikleri şey plastik oluyor’

Taronga hayvanat bahçesi vahşi yaşam hastanesindeki yetkililer, başta yaraları dışında sağlıklı görünen kaplumbağayla ilgili şunları söyledi: “Daha sonra dışkılamaya başladı ve altı gün boyunca plastik çıktı. Yalnızca plastik, başka bir şey yok. Farklı boyutlarda ve renkteki plastik parçalarının bazıları sertti, keskin kenarları vardı. Hatta bazılarını üzerinde yazı olduğu bile görülüyordu. Bu zavallı küçük şeylerin bazılarının tek yediği bu. Etrafta o kadar çok plastik var ki ilk yedikleri şey bu oluyor.”

Kaplumbağanın durumunun iyiye gittiği ama yeniden denize bırakılmasının bir yılı bulabileceği belirtildi.

Çevre örgütü Plastic Oceans’ın verilerine göre her yıl 300 milyon ton plastik atık üretiliyor. Guardian’ın aktardığına göre her yıl 8 milyon ton plastik atık denizlere ve okyanuslara ulaşıyor.