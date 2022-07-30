Açlık sınırı yeni asgari ücreti 1340 lira aştı

Türk-İş’in araştırmasına göre, açlık sınırı yeni asgari ücreti bin 340 TL aştı. Yıllık mutfak enflasyonuysa yüzde 128,4 oldu.

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Türk-İş’in araştırması temmuz araştırması yeni asgari ücretin daha ilk ayda açlık sınırının altında kaldığını gösterdi.

Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 6 bin 840 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırıysa 22 bin 279 TL’ye çıktı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 8 bin 929 TL oldu.

4 bin 253 olan asgari ücret daha yıl dolmadan yüksek enflasyon nedeniyle erimişti. İktidar bunun üzerine asgari ücreti 5 bin 500 yaptı ama her şeye yeni zamların gelmesiyle yeni ücret de açlık sınırının altında kaldı.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, açlık sınırının 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirtmişti.