ENAG kurucusu Ulusoy: Açlık sınırı 12 bin liradan aşağıda değil

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, açlık sınırıyla ilgili olarak ”Ayrı bir endeks olarak vermiyoruz ama bu sınırın 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirtmek isterim” dedi.

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Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade ediyor.

Türk-İş, açlık sınırını 6 bin 391 TL, kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırınıysa 20 bin 818 TL olarak açıklamıştı.

Halk TV’den İpek Özbey‘in sorularını yanıtlayan ENAG kurucusu Ulusoy, bu sınırın 12 bin liranın altında olmadığını söyledi: “Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını kapsayan bir parasal eşik noktasıdır. Örneğin peynir, yoğurt, tavuk eti, kırmızı et, balık, meyve, sebze ve bakliyat, un, ekmek, makarna ve pirinçten oluşan sepetin fiyatı ve fiyat değişimini ifade eder. ENAG olarak bunu ayrı bir endeks olarak vermiyoruz ama bu sınırın 12 bin liradan aşağıda olmadığını belirtmek isterim.”

Ulusoy, ekonomi yönetiminin küresel sorunlara ‘alaycı’ tavırla yanıt verdiğini belirterek, sorunların da burada başladığını söyledi: ”Sorunlar 2020 yılında başladı. Küresel emtia fiyatlarındaki kıpırdanmaya planlama ile yanıt vermemiz gerekirken biz ‘paramız var ki ithal ediyoruz’ yaklaşımıyla, alaycı bir tavırla yanıt verdik. Bu lakayıtlık tarım başta olmak üzere tüm sektörlerde geçerliydi. Ama milli krizimizin başlangıç tarihi Şubat 2018 tarihinde başladı ve pusula tam anlamıyla o tarihten bu yana şaşmıştır. Finansal piyasalardan üretim sektörüne tüm alanlarda ekonomi tarihimizin en derin krizini yaşamaya, tecrübe etmeye devam ediyoruz.”