Babacan’dan ‘deklarasyon kırgını’ Davutoğlu’na: Ufak şeylere takılmayalım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sunduğu mutabakatın DEVA partisi başkanlık kurulunun 21 üyesi tarafından reddedilmesine sitem edince, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, buna, “Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten” diye karşılık verdi.

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Davutoğlu, din ve vicdan özgürlüğü başta demokratik haklara dair kazanımların korunması niyetiyle yaklaşık bir yıl önce bir deklarasyon yazarak Saadet ve DEVA’dan destek istemişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, deklarasyona sıcak bakarken, Davutoğlu’nun iddiasına göre DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ‘istekli’ değildi.

Babacan, deklarasyon teklifinin üstünden hayli zaman geçse de bu konuyu geçen günlerde gündeme taşımış ve partisinin 21 başkanlık üyesince reddedildiğini anlatmıştı.

Dün akşam Karar TV’de bir programa çıkan Babacan’a reddedilen mutabakat da soruldu.

“21’de 21 reddedildi biraz sert olmamış mı” sorusuna karşı Babacan şunları söyledi:

“Biz bir partiyi reddetmiyoruz. Partinin önerdiği bir metni de reddetmiyoruz. Burada kabul edilmeyen, zamanı, şekli. Buna öyle bakmak lazım. Yazılı mülakatlarda mesajın yansıma sorunu var. Üç günde altı şehri ziyaret ettiğimiz programda 40 dakikalık İsmail Saymaz’la söyleşi ortamıydı.

Yoğun bir programda sert mi oldu, yumuşatalım mı konusuna girersek olmaz. Birbirimizin samimiyetinden emin olmazsak, böyle ufak tefek şeylere hemen alınganlık gösterirsek bu yol beraber yürünmez zaten. Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız.”