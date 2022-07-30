Will Smith’in ‘tokat özrü’ videosu sonrası Chris Rock sahnedeydi: Herkes kurban olmaya çalışıyor

Will Smith’in 94’üncü Oscar Ödülleri Töreni’ne damgasını vuran Chris Rock’a tokadıyla ilgili hesaplaşma videosunun ardından komedyen Rock sahneden cevap verdi.

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ABD’nin Los Angeles kentinde 28 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett alopesi areata (saçkıran) adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Günlerce konuşulan olayın ardından Smith özür dilemiş, Akademi’den istifa etmiş ve Oscar töreninden 10 yıl men edilmişti.

Rock ise stand-up şovu için çıktığı sahnede zaman zaman olaya değinmiş ama bağlam itibariyle tokada verdiği tepkiler hep mizah çerçevesinde kaldı.

Smith dün sosyal medya hesapların altı dakikalık bir video yayınlayarak tokat olayını yeniden masaya yatırdı.

Geçen birkaç ayda çok fazla düşündüğünü belirten Smith “Çok sayıda haklı sorular yönelttiniz, onları cevaplamak istedim” dedi.

Tokattan sonra en iyi oyuncu Oscar’ını almak üzere sahneye çıktığında neden özür dilemediğine değinen Smith o an kafasının bulanık olduğunu söyledi.

Rock’la iletişime geçtiğini anlatan oyuncu, henüz hazır olmadığını, olunca kendisine ulaşacağını yanıtını aldığını belirtti ve şöyle devam etti: “Senden özür dilerim Chris. Davranışım kabul edilemez. Ne zaman istersen konuşmaya hazırım.”

Eşi Jada Pinkett’in Rokc’ın şakası üzerine bi şey yapmasını isteyip istemedi sorusunuysa “Hayır istemedi” diye yanıtladı.

İnsanların gözündeki imajına uygun davranmamanın canını yaktığını anlatan Smith “İnsanları hayat kırıklığına uğratmam asıl travmam. İnsanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum, canımı yakıyor” dedi.

CNN’in aktardığına göre Smith’in videoyu paylaşmasından birkaç saat sonra ‘Chris Rock Ego Death World Tour’ turnesi kapsamında ABD’nin Atlanta kentinde sahne alan Rock yine tokat olayına mizahi bir dille değindi. Bu kez Smith’in videodaki sözlerine cevap verir nitelikte konuştu.

Rock sahnede şu ifadeleri kullandı: “Herkes de kurban olmaya çalışıyor. Herkes kurban olduğunu iddia ederse kimse gerçek kurbanları duyamaz. Suge Smith tarafından tokat yiyen ben bile… Ertesi gün işe gittim, çoluğum çocuğum var”.

Daha sonra Canının yandığını belirten Smith’e gönderme niteliğinde “Kelimelerin can yaktığını söyleyen herkimse belli ki daha önce suratına yumruğu yememiş” dedi.