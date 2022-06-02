Eşi, Chris Rock’ı tokatlayan Jada Pinkett verdi gazı: Bu iki zeki, yetenekli adam…

94’üncü Oscar Ödülleri Töreni’ne damgasını vuran Will Smith’in Chris Rock’a tokadının ardından ilk kez olayla ilgili açıkça konuşan Jada Pinkett ‘birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde’ mesajı verdi.

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ABD’nin Los Angeles kentinde 28 Mart’ta düzenlenen ödül töreninde Rock, salondaki ünlülerle ilgili şaka yaptığı sırada Smith’in eşi Jada Pinkett’e yönelik “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

1997 yapımı ‘G.I. Jane’ filminde Demi Moore kafasını kazıtmış karakteriyle başroldeydi. Pinkett alopesi areata (saçkıran) adı verilen saç dökülmesi hastalığına sahip.

Bu sözler üzerine Smith soğukkanlılıkla sahneye yürüyüp Rock’a tokat atmıştı.. Sonra da yerine oturup “Karımın adını o s…. ağzına alma” diye bağırmıştı.

Günlerce konuşulan olayın ardından Smith özür dilemiş, Akademi’den istifa etmiş ve Oscar töreninden 10 yıl men edilmişti.

Rock ise komedi göstersinde zaman zaman olaya değinerek çoktan mizahına malzeme etmişti.

Pinkett Smith Facebook’ta yaptığı Red Table Talk programının son bölümünü alopesiden etkilenen milyonlarca insana adadı.

Törende yaşananlara değinen oyuncu “Umuyorum ki bu iki zeki, yetenekli adam bunu konuşma iyileşme ve uzlaşma şansını bulur. Dünyanın bugün geldiği durumda birbirimize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. O zamana kadar Will ve ben son 28 yıldır yaptığımızı şeyi yapmaya devam edeceğiz; hayat denen bu şeyi birlikte çözmeye çalışacağız” dedi.

Programını rahatsızlıkla ilgili farkındalık yaratmaya ayıran Pinkett Smith törende yaşananlardan sonra binlerce kişinin kendisine ulaşarak hikayelerini anlattığını söyledi.

Guardian’ın aktardığına göre konukları arasında saç dökülmesi nedeniyle zorbalığa uğrayan ve intihar eden 12 yaşındaki Rio Allred’in annesi ve alopesi areata hakkında bilgiler veren bir uzman vardı.