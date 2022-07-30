Hitler’in saati tartışmalı açık artırmada satıldı

Alman Nazi lideri Adolf Hitler’e ait olduğu söylenen saat ABD’de düzenlenen bir açık artırmayla 1,1 milyon dolara satıldı.

Fotoğraflar: Alexander Historical Auctions

Üzerinde svastika ve AH baş harflerinin işlendiği Huber marka saat ismi açıklanmayan bir alıcıya gitti.

Yahudi liderleri açık artırma öncesi Maryland eyaletindeki Alexander Historical Auctions isimli müzayede evini kınadı. Geçmişte de Nazilere ait parçalar satan müzayede evi Alman medyasına tarihi korumayı amaçladıklarını söyleyerek savundu.

Ürün kataloğunda saatin Hitler’e 1933’de Alman şansölyesi olduğu yıl hediye verilmiş olabileceği belirtildi.

Müzayede evinin değerlendirmesine göre Fransız askerleri saati 1945’te Hitler’in Bavyera Alpleri’ndeki evi Berghof’tan ‘hatıra‘ olarak aldı. Daha sonra saatin satıldığı ve nesilden nesle aktarıldığı düşünülüyor.

Adolf Hitler 1933-1945 yılları arasında Nazi Almanya’sını yönetmişti. 6 milyonu Yahudi olmak üzere yaklaşık 11 milyon insanın sistematik bir şekilde öldürülmesinden sorumlu.