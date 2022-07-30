Patara’dan çalındıktan sonra el konan kumu, ihaleyle yok pahasına satmışlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından yaklaşık iki bin kamyon kum çalınmıştı. Buna ilişkin yargı süreci devam ederken, kumun bir bölümünün, onu çalmakla suçlanan kişinin damadına, değerinin çok altında ve usulsüz bir ihaleyle satıldığı öne sürüldü.

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Geçen sene Patara plajlarından sera faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 bin 186 kamyon kum çalındığı bildirilmiş, Kaş Kaymakamlığı iddiaları yalanlarken, Çevre Bakanlığı önce kumun plaj alanı dışından alındığını öne sürmüş, sonra kumun plajdan çalındığını itiraf etmişti.

Kumların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yazlık sarayına taşındığı da iddia edilirken, olayı yargıya taşımak için tutanak tutmak isteyen muhafaza memuru Umut Utku, görevinden alınmıştı.

Cumhuriyet’ten Tunca Mollaveisoğlu’nun haberine göre Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, kum hırsızlığıyla suçlanan Faybahar şirketinin sahibi Mustafa Bahar’ın damadına 400 kamyon kumu, kamyonu 320 TL’den sattı.

El konan kumun yasal satışı mümkün olmadığı için faturaya kum yerine ‘humuslu toprak’ yazıldığı belirtildi.

Alüvyonlu toprakla harmanlanıp seralarda kullanılan bu kumun kamyonunun 5 bin TL’ye satıldığı, çalınan kumun piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi.

Tarım-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, geriye kalan kumların da bu firmaya el altından verildiğini iddia etti.