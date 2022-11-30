Akşam Postası / 30 Kasım 2022

Erdoğan’dan bakanlarla asgari ücret ve EYT zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le Saray’da görüşecek.

Erkan Baş: AKP, düşen alım gücü değil harekat konuşulsun diye yine savaşa başvuruyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “AKP saray rejimi, siyasi ömrünü uzatmak için, giderek alım gücü azalan asgari ücretin değil harekatın konuşulması için bir kez daha savaş yanlısı politikalara başvuruyor” dedi.

TRT, Akşener zamlardan bahsedince canlı yayını kesti

Kamu yayıncısı olduğu için tüm partilere eşit mesafede yaklaşması gereken TRT Haber, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiyi eleştirmeye başlayınca yayını kesti.

Kılıçdaroğlu’ndan 3 Aralık videosu: Ey Dünya, seninle rekabet etmeye geliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesi hakkında bir video yayınladı.

Dört genel başkan dahil 42 vekilin fezlekesi Meclis’te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 69 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Akşener ‘Kenetlenmeliyiz’ diyerek uyardı: Buna uymayanın yolculuğumuzda yeri yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hassasiyetlerine uymayanların ‘kutlu yolculukları’nda yeri olmadığı belirterek ”Benimle omuz omuza, iktidara yürümeye hazır mısınız” diye sordu.

Demirtaş’tan, Öcalan’la görüşmek için dilekçe: Halkın beklentisi barış

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’la SEGBİS yöntemiyle görüşmek için dilekçe verdi. Dilekçede Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla düzenli şekilde görüşmesinin sağlanması da istendi.

Türk-iş: Gıda fiyatları bir yılda yüzde 137 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), son bir yılın gıda enflasyonunun yüzde 137,38 olduğunu açıkladı.

İstanbul’a 2 bin 125 yeni taksi teklifi UKOME’de kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kabul edildi.

İmamoğlu’na Düzce’de ‘Kartalkaya kurgusu’: Zorla söylettiriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 şiddetinde depremin meydana geldiği Düzce’de yanına gelip, “Burası Kartalkaya değil” diyen çocuklara yanıt verdikten sonra, “Ne yapsın çocuklar, zorla söyletiyorlar” dedi.

Borsa İstanbul’daki Sasa, Bloomberg’e de haber oldu: Kimse açıklayamıyor

Borsa İstanbul’da son dönemdeki olağanüstü değer kazançları herkesin dikkatini çekiyor. Bu yükselişlerden birisi ‘Sasa’ hisselerinde yaşanıyor. Herkesin dilindeki Sasa’nın sahibi İbrahim Erdemoğlu’ysa, yatırımcıları uyararak “Sasa hissesi almayın” dedi. ABD merkezli Bloomberg ajansı da konuyu ele aldı.

Twitter’daki Gaye Su Akyol tartışması Financial Times’a başlık değiştirtti

Dördüncü albümü Anadolu Ejderi geçen hafta çıkan Gaye Su Akyol ile ilgili Financial Times gazetesinde yayımlanan bir yazı sosyal medyanın tartışma konusu oldu. Gazete en sonunda başlık değiştirdi.

Servissiz bırakılan ilkokul öğrencilerinden basın açıklaması: Kimse bizi sormadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Karatepe mezrasındaki 14 ilkokul öğrencisi, 2 kilometre uzaklıktaki okula gitmek için servis gönderilmeyince basın açıklaması yaptı: “Bizi ne öğretmen ne de müdür sordu; kimse bizi sormadı.”

Elon Musk, Apple’a ‘para kaptırmamak için’ mavi tiki ertelemiş

Mavi tik satışının 29 Kasım’da tekrar başlayacağını söyleyen Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, bu tarihin yine ertelediğini duyurmuştu. Bunun sebebinin Apple’a ‘para kaptırmamak için’ yol aranması olduğu bildirildi.