IŞİD, yeni liderlerinin de öldürüldüğünü duyurdu

Radikal İslamcı örgüt Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), liderleri Iraklı ‘Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü ve yeni bir liderin seçildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

IŞİD’in kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Ekim 2019’da öldürülmesinden sonra radikal İslamcı örgüt, bir zamanlar ABD gözetiminde tutulan Iraklı ‘Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’yi halefi olarak atamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat’ta ABD askerlerinin IŞİD’in bir numaralı lideri olarak bilinen ‘el Kureyşi’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıklamıştı.

Bundan sonra kimin lider olacağı tartışma konusuydu. IŞİD’in bir ‘sözcüsü’ bugün Telegram kanalı üzerinden paylaştığı sesli mesajda, yeni liderleri ‘Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi’nin de öldürüldüğünü söyledi ancak nerede ve ne zaman öldürüldüğü hakkında ayrıntı vermedi.

Sözcü, Iraklı Kureyşi’nin çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Sözcü, grubun yeni liderinin yine ‘Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi’ olduğunu açıkladı.