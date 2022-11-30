Akşener ‘Kenetlenmeliyiz’ diyerek uyardı: Buna uymayanın yolculuğumuzda yeri yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hassasiyetlerine uymayanların ‘kutlu yolculukları’nda yeri olmadığı belirterek ”Benimle omuz omuza, iktidara yürümeye hazır mısınız” diye sordu.

Akşener, İYİ Parti TBMM grup toplantısında konuştu. (AA)

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, ‘altılı masa’nın açıkladığı anayasa teklifi hakkında, “Kurucu değerlerimize sadık kalarak, Meclis’i güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için, ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma, ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken, aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor” dedi.

AKP’nin ekonomi politikasını ve Merkez Bankası’nın faiz kararını eleştiren Akşener, 2023 bütçesi için de “AKP’nin veda bütçesi” ifadesini kullandı.

‘Bu temel şiara uymayanların yolculuğumuzda yeri yoktur’

Önümüzdeki seçimleri ‘köprüden önce son çıkış’ olarak tanımlayan Akşener, partilerine şöyle seslendi: “Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Bu hassasiyete, İYİ’ler ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan, imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır.”

‘Benimle bu mücadeleye var mısınız?’

Akşener şöyle devam etti: “Bizleri dün yolumuzdan döndürebildiler mi? Bugün de başaramayacaklar! O halde şimdi, bir kez daha sizlere sormak istiyorum: Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız? Benimle omuz omuza iktidara yürümeye hazır mısınız?”