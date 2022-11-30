TRT, Akşener zamlardan bahsedince canlı yayını kesti

Kamu yayıncısı olduğu için tüm partilere eşit mesafede yaklaşması gereken TRT Haber, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonomiyi eleştirmeye başlayınca yayını kesti.



TRT Haber, ekonomi konuşan Akşener’i sansürledi (TRT)

CHP ve İYİ Parti gibi muhalefet partilerinin grup toplantılarına çok kısa süre ayıran TRT’nin, HDP’nin grup toplantılarını verdiğini görmekse neredeyse imkansız.

Bu yönüyle eleştirilerin odağındaki TRT Haber, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in grup toplantısını canlıdan yayınlamaya başladı.

Fakat Akşener, konuyu ekonomiye gitirince ve süt fiyatlarından bahsetmeye başlayınca yayın birden kesildi. Buna Twitter’dan tepkiler yükseldi.