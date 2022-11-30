Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık kadrosunda Daron Acemoğlu ve Merkel’in danışmanı da var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı ekonomi kadrosunda dünyaca tanınmış isimler bulunuyor.

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ABD ve Britanya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinin ardından 3 Aralık’ta partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.

DW Türkçe’den Gülsen Solaker‘e konuşan CHP’li yetkililer, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlığıyla açıklanacak ekonomi yol haritasının Türkiye’nin beş önemli sorununa 13 çözüm maddesi öneren bir beyanname olduğunu ve üç yıldır üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

Uzun süredir devam eden bu çalışma için sadece CHP’nin ekonomi kurmaylarının değil alanında uzman ekonomistlerin ve uzmanların da hazırlıkların içinde olduğu kaydediliyor.

Bu nedenle İstanbul’da düzenlenecek olan toplantıda Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından bu isimlerin bazıları da sunumlar yapacak. CHP’nin ekonomi kurmayları Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke’nin yapısal reformlar ve yeşil ekonomiyle ilgili sunum düzenlemeleri planlanıyor.

Ayrıca ABD’deki saygın üniversitelerden MIT’te akademisyenlik hayatını sürdüren ve dünyaca ünlü kitapları bulunan Daron Acemoğlu da video konferans yoluyla konuşacak.

Merkel’in danışmanı da ekipte

Etkinliğe katılacak dikkat çeken isimlerden bir diğeri de ABD’li yazar, ekonomi ve toplum kuramcısı, aktivist, danışman olarak bilinen Jeremy Rifkin. Üçüncü Endüstriyel Devrim konseptinin ‘fikir babası’ olarak kabul edilen Rifkin’in bilimsel-teknolojik değişimlerin toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında çok sayıda kitabı bulunuyor.

Rifkin, Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel’in 3’üncü Endüstri Devrimi politikası sırasındaki danışmanıydı.

Buna ek olarak Türkiye’de ekonomi dünyasındaki önemli isimlerden Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara ile Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Refet Gürkaynak da bu çalışmayı hazırlayan ekibin içindeki isimlerden.

Etkinlikte söz alarak yoksulluk ile ilgili sunum yapacak olan isimse CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo olacak.

Manifesto olarak görülüyor

DW Türkçe’nin CHP’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun ekonomi alanında bu isimleri etrafında toplaması, gerek kendisinin gerekse altılı masanın iktidara gelmeye yönelik iddiasını da ortaya koyuyor.

CHP’nin yanı sıra altılı masanın diğer partilerinin de ekonomi politikalarını açıkladığına dikkat çeken kaynaklar, tüm bu ekonomi beyannamelerinin daha sonra bir havuzda toplanarak ortaklaştırılacağını ve altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi içine gireceğini belirtiyorlar.

Bu arada Ankara’da siyaset kulislerinde söz konusu toplantı için, ekonomi ağırlıklı olmakla birlikte aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun adaylığa bir adım daha yaklaştığı yorumları yapılıyor ve bir çeşit siyasi manifesto olarak değerlendiriliyor.

Bu adımın ardından aralık sonuna kadar ya da en geç ocak başında altılı masanın ortak seçim beyannamesinin hazır olması beklenirken adayın gayri resmi şekilde kesinleşmesinin ocakta olabileceği, resmen açıklanması içinse şubatı bulabileceği konuşuluyor.