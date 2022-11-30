Kılıçdaroğlu’ndan 3 Aralık videosu: Ey Dünya, seninle rekabet etmeye geliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesi hakkında bir video yayınladı.
ABD ve Britanya’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinin ardından partisinin ‘kalkınma planını’ açıklayacak.
Kılıçdaroğlu’nun kalkınma planında bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.
Tamamlanan çalışma Kılıçdaroğlu’nun geçen sene Türkiye İstatistik Kurumu’nun önüne gittiği 3 Aralık’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde açıklanacak.
CHP liderinin Twitter’dan söz konusu açıklamaya ilişkin paylaştığı videoda şunlar deniyor: “Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin.”