Kılıçdaroğlu, ‘vizyon belgesi’yle dünyaya seslendi: Geliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘vizyon toplantısı’na ilişkin dünyaya seslenerek, “Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, hayvan haklarında, iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, ABD ve Britanya gezileriyle ilgili eleştirilere, 3 Aralık’ta ‘vizyon belgesi’ açıklamasıyla yanıt vermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da konuşmasını izlemeye çağıran Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında konuşmasının tamamını vizyon belgesine ayırdı.

Kılıçdaroğlu, dünyaya seslenerek, şöyle konuştu: “Sizi İstanbul’a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim. Ey dünya demek isterim, insanımızın senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz. Ey dünya, seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, hayvan haklarında, iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sana da sesleniyorum. Sen de 3 Aralık’ı bekle diyorum.”