Türk-iş: Gıda fiyatları bir yılda yüzde 137 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), son bir yılın gıda enflasyonunun yüzde 137,38 olduğunu açıkladı.

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Türk-İş, Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda için harcaması gereken tutarın kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,87 arttığını, açlık sınırınınsa 7 bin 785 TL ile mevcut asgari ücretin 2 bin 285 TL üzerinde olduğunu açıkladı.

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı kasımda 25 bin 365 TL’ye yükseldi.

Verilere göre gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 4,87, yılbaşına göre yüzde 90,02 ve son 12 ayda yüzde 137,38 oldu.