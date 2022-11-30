Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurucu Başkanı adına 46 yıldır düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri’ne bu yıl değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları belli oldu.

TGC Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu

11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 46 yıldan bu yana sürdürülen ödüller, gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak.

Ödüle değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

Gazetecilik ödülü

Murat Ağırel, Yeniçağ Gazetesi’nde 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 Mayıs’ta yayımlanan ‘Uyuşturucu kıskacında Türkiye’ başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici kurul, Eylem Nazlıer’i Evrensel gazetesinde 16 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan ‘Yaşadıklarımı dikkate alsalardı Beyza hayatta olabilirdi!: Beyza’nın katili, başka bir çocuğu daha istismar etmiş’ başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer buldu.

Radyo ödülü

Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer radyo programı olmadığına karar verdi.

Seçici kurul ayrıca, Didem Karakelle Sayın’ı TRT Radyo 1’de 2 Eylül’de yayınlanan ‘Dünya Mirası: Tryo Antik Kenti’ adlı programı nedeniyle övgüye değer gördü.

Televizyon ödülü

Haber: Yeşim Karacaoğlu – Mehmet Akif Balıkçıoğlu

FOX TV’de 23 Ağustos’ta yayınlanan ‘Kaş Yaparken Göz Çıkardılar’ adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici kurul ayrıca, Gülçin Hacıevliyagil Ayçe-Mustafa Kemal Kiruk’u Habertürk TV’de 24 Ağustos’ta yayınlanan ‘İzmir’de Az Hasarlı Kiralık’ adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer buldu.

*Belgesel

Şükran Pakkan, GAİN Dijital TV’de 19 Şubat’ta yayınlanan ‘Çek Çek’ adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

*Karikatür ödülü

Seçici kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan İ. Bülent Çelik’i karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer gördü.

Edebiyat ödülü

Selçuk Altun, ‘Kitap İçin 5’ adlı eseriyle ödüle değer bulundu.

Sosyal bilimler

Prof. Dr. Cem Behar, ‘Kadîm ile Cedîd Arasında – III. Selim Döneminde Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâki Nasır Dede’nin Musıki Yazmaları‘ adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

Fen bilimleri ödülü

Prof. Dr. Emrah Özensoy, ‘Yakın-Alan Nano-Infrared Spektroskopisi ile Katalitik Kükürt Zehirlenmesinin Moleküler Patikalarının Nanometre Ölçeğinde Belirlenmesi’ başlıklı çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Seda Keskin Avcı-Gökhan Önder Aksu-Dr. Öğr. Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı-Dr. Zeynep Pınar Haşlak’ın ‘Yapısal Yönlendirmeli Hesaplamalı Tarama Metodunu Kullanarak CO2 Yakalama ve H2 Saflaştırma için Kovalent Organik Yapılı Malzemelerin Keşfinin Hızlandırılması’ başlıklı ortak eserini övgüye değer buldu.

Sağlık bilimleri ödülü

Dr. Arif Engin Çetin, ‘Hücre Büyümesini Ölçmek için Kırılma İndisi Algılama Platformu’ başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner’i ‘Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü: Behçet Hastalığı için Yeni Bir Tanısal Test’ başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.

Spor ödülü

Kadın Milli Boks Takımı, ‘Dünya Şampiyonu‘ olması nedeniyle ödüle değer görüldü.