Baş: AKP, düşen alım gücü değil harekat konuşulsun diye yine savaşa başvuruyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, “AKP saray rejimi, siyasi ömrünü uzatmak için, giderek alım gücü azalan asgari ücretin değil harekatın konuşulması için bir kez daha savaş yanlısı politikalara başvuruyor” dedi.

Fotoğraf: TİP

TİP lideri Baş, TİP İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. ANKA’nın haberine göre Baş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyledi:

* AKP’nin hazırladığı son bütçeyi görüşeceğiz. Son bütçe, öncekiler gibi yine esas olarak saray iktidarının, başta yandaşlar olmak üzere zenginlerin çıkarlarını merkeze alan; emekçilerden, yoksul halktan topladıkları vergiyi zenginlere aktarmayı temel alan bir yaklaşımla hazırlandı. Bu vicdansız bütçe girişimine karşı tüm yurttaşlarımız seslerini en güçlü biçimde çıkarmalılar.

* Bütçeyi tartışmamız gerekiyor, asgari ücreti tartışmamız gerekiyor; yoksulluğu, sefaleti tartışmamız gerekiyor ama maalesef günlerdir Suriye’ye dönük yeni bir kara harekatı üzerine tartışmalar devam ediyor. Soruyoruz: Bu kadar operasyon yaptınız, bugüne kadar bu kadar operasyon gerçekleştirdiniz. Türkiye’de yaşayan herhangi bir insan, kendisini güvende hissediyor mu? Hayır. Peki bölge halkları kendilerini güvende hissediyor mu? Ona da hayır. Sınırlar daha güvenli hale mi geldi? Hayır. Tam tersine, yol geçen hanına döndü sınırlar. Ülkemizde, bölgemizde bu harekatlarla, sınır ötesi operasyonlarla bugüne kadar herhangi bir sorun çözüldü mü? Hayır.

* Özetle; AKP saray rejimi, siyasi ömrünü uzatmak için, terörle mücadele adı altında muhalefete karşı içeride baskıyı artırabilmek için kurduğu kirli ittifakı temiz gösterebilmek, suç ortaklığının devamını sağlamak için, giderek alım gücü azalan asgari ücretin değil harekatın konuşulması için bir kez daha savaş yanlısı politikalara başvuruyor. Bu savaş, bizim savaşımız değil. Bizim kavgamız; ekmeğimize, işimize, aşımıza göz koyanlarla. Bizim kavgamız, barış olmasın diye provokasyon yapanlarla. Bizim kavgamız, kendi villalarında rahat edebilmek için sıvasız evlerde yaşayanları ölüme yollayanlarla.

* AKP’nin bu tuzağına düşmeyelim. Aylardır, “Erdoğan iktidarını kaybetmemek için gerekirse savaş çıkarabilir” sözü, bu ülkede yaşayan aklı başında her yurttaşımızın bir kaygısı olarak ifade ediliyordu. Şimdi bu hepimizin beklediği, gördüğü oyun tezgahlanmaya başlandı ve muhalefetin bu çizgide hizaya gelmesi bekleniyor. Bu oyun mutlaka bozulmalıdır. Ülkemizde eşitliği, özgürlüğü, barış içinde kardeşçe bir arada yaşamı savunabilmek için barış mutabakatında birleşelim.