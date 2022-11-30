Polisin Çin’i protesto eden Uygurlara sınır dışı tehdidi Soylu’yu ‘üzmüş’: Özür diledi

Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri, Çin’in Doğu Türkistan’daki baskılarına dikkat çekmek için İstanbul’daki Çin Konsolosluğu önünde düzenlediği eyleme polis engel oldu. Bir polis amirinin bu sırada sınır dışı tehdidine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan özür geldi.

Görsel: Twitter

Uygur Türkleri, bu sabah İstanbul Sarıyer’deki Çin Konsolosluğu önünde protesto eylemi için bir araya geldi. Çin’de yaşayan ailelerinden haber alamadıklarını belirten kitle, zulme dikkat çekmek için basın açıklaması okumak istedi.

Gruba engel olan polis, Uygur Türklerinin dağılmaması halinde zor kullanacağını söyledi. Polis amiri olduğu anlaşılan bir kişinin kitleye “Birazdan zorla süpüreceğiz sizi. Gözaltına alıp sınır dışı edeceğiz” demesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Uygurlar Sabah saatlerinde İstanbul Çin konsolosluğu önünde nöbet başlattı.

Müdahaleye gelen bir Polis memuru Uygurları sınır dışı etmekle tehdit ediyor!pic.twitter.com/PS7gy3yXJR — Uygur Haber (@UygurHaber) November 30, 2022

Soylu’dan açıklama

Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan Soylu, şunları dedi: “Bugün sabah saatlerinde İstanbul’da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür.

Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz.”