İmamoğlu’na Düzce’de ‘Kartalkaya kurgusu’: Zorla söylettiriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 şiddetinde depremin meydana geldiği Düzce’de yanına gelip, “Burası Kartalkaya değil” diyen çocuklara yanıt verdikten sonra, “Ne yapsın çocuklar, zorla söyletiyorlar” dedi.

İmamoğlu, ‘Kartalkaya kurgusu’nu ‘yemedi’ (Twitter)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre deprem nedeniyle Düzce’de 37, İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26 ve Bursa’da dört kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralanmıştı.

İmamoğlu, depremin ardından Düzce’yi ziyaret etti.

Yanına gelen gelen çocuklardan biri İmamoğlu’na eşi ve çocuklarıyla birlikte 6.8 büyüklüğündeki depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’yı ziyaret ettikten sonra Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi’ne gittiğini hatırlattı.

Çocuğun, “Başkanım yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil” sözüne İmamoğlu, “Olsun, oraya da gideriz Düzce’ye de” diye yanıt verdi. Ardından İmamoğlu, “Ne yapsın çocuk zorla söylettiriyorlar” diye konuştu.

İmamoğlu, buradan ayrıldıktan sonra beraberindekilerle turunu sürdürürken bu kez başka bir çocuk yanına gelerek aynı sözleri söyledi.

İmamoğlu, çocuğa, “Az önce senin gibi bir genç daha yolladılar. Kurban olmayın, tamam mı güzel kızım” diye yanıt verdi. Çocuk devam edince İmamoğlu, “Götüreyim mi seni bir ara Kartalkaya’ya” diyerek yoluna devam etti.

İmamoğlu, devamında yanındakilere, “Bunlar kurgulu” diye sitem etti. Söz konusu çocukların beraber hareket ettiği de görüntülenirken soru soranların AKP gençlik kolları üyesi olduğu öne sürüldü.