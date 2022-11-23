AFAD: Düzce’deki depremden sonra 180 artçı sarsıntı kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka’daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’dın açıklamasına göre deprem nedeniyle Düzce’de 37, İstanbul’da 2, Bolu’da 14, Zonguldak’ta 10, Sakarya’da 26 ve Bursa’da dört kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı. Yaralılardan 16’sının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Ayrıca depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 180 artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.

Bölgede 2 bin 580 personel ve 471 aracın görevlendirildiği ifade edildi.